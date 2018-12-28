الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسبدأ المنتخب المنتخب السعودي الأول لكرة لقدم مساء اليوم تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تأتي في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019.وبدأت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب جامعة نيويورك بتمارين الإحماء، تلاها تمارين خاصة بالتمرير، قبل أن يقسم المدير الفني خوان بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب طبق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية، ثم اختتم التدريب بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل واصل لاعب الوسط سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي ، وسيجري الأخضر في تمام الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت حصة تدريبية مغلقة على ذات الملعب .// انتهى //20:51ت م0127