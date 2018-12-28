دبي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسخسر المنتخب الإماراتي لكرة القدم أمام ضيفه الكويتي بهدفين دون رد في آخر مبارياته الودية التحضيرية قبل استضافته نهائيات كأس آسيا 2019 على أرضه الشهر المقبل.وسجل بدر المطوع بالدقيقة (43) وعمر الحبيتر بالدقيقة (86) هدفي الكويت .وتخوض الإمارات أمام البحرين، المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام بين الخامس من يناير والأول من فبراير. وأوقعت القرعة المنتخبين في المجموعة الأولى، إلى جانب الهند وتايلاند.// انتهى //21:23ت م0134