الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق ، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته - أيده الله - والتمديد لمعاليه عضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : " أن صدور الأوامر الملكية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تطوير العمل الحكومي بكافة جوانبه ومجالاته والمضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مفاصل الدولة ، وضخ الدماء الشابة واستثمار الخبرات والطاقات البشرية في الارتقاء بعمل القطاعات الحكومية تضطلع جميعها بدورها المهم والحيوي في تنمية المملكة وتطويرها وفق رؤية 2030 ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيننه لتحقيق تطلعات القيادة وبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين والوطن .// انتهى //21:46ت م0135