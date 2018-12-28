القاهرة 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بالجامع الأزهر فعاليات "ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة " ، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا وفنانة من 50 دولة عربية وأجنبية.وتتضمن الفعاليات التى تستمر حتى 15 يناير المقبل، تكريم مجموعة من فناني الخط العربي والزخرفة الذين أثروا الحياة الفنية، ولهم تاريخ ودور بارز في نشر ثقافة الخط العربي بمصر والعالم العربي والإسلامي ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات فنية وأثرية ومعرض لطلاب رواق الخط العربي والزخرفة، وتوزيع جوائز للمبدعين المتميزين من المشاركين بالملتقى.من جانبه أوضح المشرف العام على الرواق الأزهري الدكتور محمد مهنا في تصريح له، أن عقد الملتقى يأتي ضمن مبادرات الأزهر للاحتفاء بالخط العربي، والتوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها عالميا، وتحقيقا للأهداف الرامية إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستخدم الحروف العربية.// انتهى //21:47ت م0136