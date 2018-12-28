الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسعرضت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بيشة فرصها الاستثمارية المتاحة في المحافظة، خلال مشاركتها ضمن جناح مجلس الغرف السعودية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة .وأوضح المتحدث الرسمي للغرفة قباس الفهد أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالنهضة الإقتصادية والصناعية اليت تشهدها المحافظة، مستعرضاً الدور الذي تلعبه الفرقة في دعم قطاع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص وخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، في إطار حرص مجلس إدارتها على تنفيذ التوجهات الرامية لتعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتحقيق رؤية المملكة 2030.وخصصت غرفة بيشة ضمن المشاركة جانباً تسويقياً للفرص الاستثمارية في جميع المجالات التي تتميز بها محافظة بيشة.// انتهى //21:48ت م0137