رياضي / بعثة أخضر اليد تعود للمملكة بعد نهاية معسكر كرواتيا وسلوفينيا
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
عادت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الرياض اليوم ، بعد نهاية معسكرها الاعدادي الذي أقيم لمدة 28 يوماً في كرواتيا وسلوفينيا، ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 – 27 / 1 / 2019م في ألمانيا والدنمارك.
وتم منح اللاعبين فترة راحة لمدة أربعة أيام، بعد ذلك ستغادر البعثة إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة دولية ودية تضم منتخبات إسبانيا وبولندا وبيلاروسيا، خلال الفترة من 3 – 5 / 1 / 2019م، ثم ستغادر البعثة للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، حيث سيلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم بجواره كلاً من منتخبات: الدنمارك، والنرويج، والنمسا، وتونس، وتشيلي، وستجري مباريات هذه المجموعة في الدنمارك.
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21:50ت م
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