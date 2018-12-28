الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسعادت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الرياض اليوم ، بعد نهاية معسكرها الاعدادي الذي أقيم لمدة 28 يوماً في كرواتيا وسلوفينيا، ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 – 27 / 1 / 2019م في ألمانيا والدنمارك.وتم منح اللاعبين فترة راحة لمدة أربعة أيام، بعد ذلك ستغادر البعثة إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة دولية ودية تضم منتخبات إسبانيا وبولندا وبيلاروسيا، خلال الفترة من 3 – 5 / 1 / 2019م، ثم ستغادر البعثة للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، حيث سيلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم بجواره كلاً من منتخبات: الدنمارك، والنرويج، والنمسا، وتونس، وتشيلي، وستجري مباريات هذه المجموعة في الدنمارك.// انتهى //21:50ت م0138