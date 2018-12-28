عام / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
تونس 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
أوقف الأمن التونسي بمحافظات سوسة وصفاقس ونابل 15 مهاجراً غير شرعي وهم يستعدون للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم ، أنه تم إيقاف المهاجرين في عمليات منفصلة بشواطئ مدينة اكودة بمحافظة سوسة وشواطئ محافظة نابل وجزيرة قرقنة بصفاقس وهم يستعدون لاجتياز حدود تونس خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية ، وقد تم خلالها مصادرة مركباً ترفيهياً مجهزاً بمحرك وزورق مطاطي وسيارتين.
وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .
// انتهى //
21:59ت م
0144