تونس 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأوقف الأمن التونسي بمحافظات سوسة وصفاقس ونابل 15 مهاجراً غير شرعي وهم يستعدون للتوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم ، أنه تم إيقاف المهاجرين في عمليات منفصلة بشواطئ مدينة اكودة بمحافظة سوسة وشواطئ محافظة نابل وجزيرة قرقنة بصفاقس وهم يستعدون لاجتياز حدود تونس خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية ، وقد تم خلالها مصادرة مركباً ترفيهياً مجهزاً بمحرك وزورق مطاطي وسيارتين.وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //21:59ت م0144