رياضي / المنتخب العراقي يفوز على فلسطين استعدادا لكأس آسيا 2019
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
بغداد 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد اليوم ودياً ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات العربية المتحدة .
ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع منتخبات فيتنام واليمن وإيران ، بينما المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية مع منتخبات سورية وأستراليا والأردن.
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22:00ت م
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