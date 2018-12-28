بغداد 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد اليوم ودياً ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 بالإمارات العربية المتحدة .ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة مع منتخبات فيتنام واليمن وإيران ، بينما المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثانية مع منتخبات سورية وأستراليا والأردن.// انتهى //22:00ت م0145