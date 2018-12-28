خان يونس 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساستشهد اليوم, شاب فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية, شرق خان يونس خلال مشاركته في المسيرة الشعبية السلمية شرق خان يونس.وأعلنت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، عن استشهاد الشاب كرم محمد نعمان فياض (26عاماً) عقب إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.// انتهى //22:16ت م0147