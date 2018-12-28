القاهرة 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والداخلية بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة رضا الغندور في بيان له اليوم : إن إدارات الحركة بالميناء بدأت فورا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها وقد بلغ عددها 50 سفينة.//انتهى//22:23ت م0148