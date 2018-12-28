القاهرة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسلقى سائحان مصرعهما، وأصيب 10 آخرين، من الجنسية الفيتنامية إثر الإنفجار الذي وقع مساء اليوم بجوار حافلة سياحية كانت تقل وفداً فيتنامياً قوامه 14 سائحاً بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن العبوة كانت مخبأة بجوار سور في شارع المريوطية بمنطقة الهرم، وأثناء مرور الحافلة انفجرت مما أسفر عن وفاة أثنين وإصابة 10 آخرين بالإضافة إلى سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة، وهما مصريان.وأوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجارى استكمال عمليات الفحص.// انتهى //22:29ت م0149