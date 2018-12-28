الرياض 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وقدم المصدر، في ختام تصريحه، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //22:40ت م0150