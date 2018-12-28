الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأبدى زوّار مهرجان الجنادرية إعجابهم بمستوى التطور التقني الذي وصلت إليه الخدمات الالكترونية للمديرية العامة للجوازات، ومن ضمنها أجهزة الخدمة الذاتية للمسافرين في مطارات المملكة الدولية، حيث تساهم تلك الأجهزة في توفير الوقت والجهد للموظفين والمسافرين على حدٍ سواء.وتأتي تلك الأجهزة التي بدأ تشغيلها في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي كخطوة أولى قبل نحو ثلاثة أشهر، مواكبة لرؤية 2030 التي تهدف الى استخدام التقنية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية لكافك المستفيدين منها ، ومن المقرّر أن يتم تعميم تلك التجربة في كافة منافذ المملكة وفق الخطط المرحلية المعتمدة لذلك.وقدّم الموظفون في جناح "الجوازات " شروحات مفصلة للزوار عن أجهزة الخدمة الذاتية، وأوضحوا كيفية استخدامها في إنجاز إجراءات الخروج من المملكة أو الدخول اليها آلياً ، دون الحاجة للتوقف عند موظفي الجوازات ، حيث يقوم جهاز الخدمة الذاتية بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية ، وفحصها ، والتقاط صورة المسافر ، والتحقق من هويته ، وتزويده بما يثبت استكمال إجراءات تسجيل دخوله أو خروجه، وفي حال الفشل في إتمام أي اجراء من الإجراءات المتتالية لجهاز الخدمة الذاتية يُوجه المسافر إلى موظف الجوازات لإستكمال إجراءات السفر.// انتهى //22:53ت م0151