جيزان ٢١ ربيع الآخر 1440 هـ الموافق ٢٨ ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم حفل افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وقام سموه فور وصوله بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المركز.عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ، كلمة أوضح فيها أن المركز نفذ بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ١٤٢ مليون ريال ، ونفذ على أرض بمساحة 100 ألف متر مربع ، حيث أقيمت مباني الدور الأرضي على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومباني الدور الأول بمساحة 10 آلاف متر مربع .وأشار إلى أن المركز يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، وقاعات للإحتفالات، والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة وأنظمة ترجمة لعدد من اللغات، يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح آخر مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف، بالإضافة لأماكن مخصصة للنساء، وموقع خدمات يتسع لنحو 1000 موقف سيارة.ورفع بن سعيدان أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تجده أمانة منطقةً جازان من الدعم والرعاية كغيرها من أمانات وبلديات المناطق والمحافظات ، منوهاً بما تجده الأمانة من متابعة مباشرة من سمو أمير منطقة جازان ، وسمو نائبه .وأعرب في ختام كلمته عن سعادته بافتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، الذي يتميز بموقعه بالمنطقة المركزية على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.حضر حفل الافتتاح وكيل إمارة منطقةً جازان عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين.// انتهى //23:04ت م0152