الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسضم جناح الأحوال المدنية المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33، ركنًا خاصًا بالمرأة السعودية يتضمن تعريًفا بأحدث الخدمات المقدمة لهن والمتمثلة بسجل الأسرة للأمهات.ووجد الركن التعريفي لجناح الأحوال إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنات الزائرات للتعرف على الخدمة من خلال تصاميم تعريفية وأفلام مرئية، وإجابات منسوبات الأحوال المدنية على استفساراتهن .وتعد خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات التي أطلقتها الأحوال المدنية في وقت سابق، من أهم الخدمات التي أسهمت في تمكين المواطنات من الحفاظ على حقوقهن وحقوق أبناءهن أمام كافة الجهات ، إذ تتيح الخدمة الحالية لأي مواطنة الحصول على سجل مدني عائلي لها وأبناءها .// انتهى //23:07ت م0153