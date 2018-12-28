الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسعبّر زوار جناح الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الـجنادرية 33 عن إعجابهم وتقديرهم للخدمات الطبية التي توفرها الوزارة لمنسوبيها ، وما حققته من تطور للخدمات الطبية الميدانية التي توفرها لمنسوبيها من القوات العسكرية بالحد الجنوبي ، التي تعرف عليها الزوار من خلال معروضات الجناح .ويعرض الجناح مجسمات للمدينتين الطبية في الرياض وجدة، والمستشفيين في مكة المكرمة والدمام، كما تم عرض مجسم لنموذج العيادات الشاملة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية (المرحلة الثالثة) مزوداً بصور لما توصلت إليه الأعمال الإنشائية في المشروع في مختلف مناطق المملكة.ويضم الجناح أركاناً تمثل مستشفيات قوى الأمن بمكة المكرمة، والدمام وتقدم نبذه تعريفية عنها وعن الانجازات الطبية، إضافةً إلى ركن آخر يوضح العيادات الشاملة التخصصية في مختلف مدن المملكة وكل ما تقدمه من خدمات طبية متطورة وعدد المستفيدين من الخدمة.وحرص أكثر من 3 آلاف زائر للجناح على الإستفادة من الفحوصات الطبية التي تجريها الخدمات الطبية في جناحها والتي تشمل فحص مستويات الضغط، والسكر، والكوليسترول ، وكذلك فحص قوة النظر لمعرفة الاخطاء الانكسارية للعين، وقياس الوزن والطول، بالإضافة الى التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لجميع الفئات العمرية، كما يوفر جناح الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لزواره خدمات إستشارية وإرشادية وتوعوية عن الأمراض الشائعة ، وكيفية التعرف عليها والوقاية منها ومعالجتها ، كما تم تخصيص ركناً للخدمات الاستشارية للنساء يشرف عليه طبيبات وممرضات ، وذلك بالإضافة إلى توزيع مجموعة من البروشورات التوعوية في مجالات صحية مختلفة ، وحقائب مجهزة بالمواد والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية .// انتهى //23:12ت م0155