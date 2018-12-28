الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسنظم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دورة تدريبية بعنوان "الأهداف الوظيفية"، وذلك في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وأكد المحاضر وليد الشمري المختص في تنمية الذات وتطوير المهارات، أهمية تحديد الأهداف الوظيفية بعناية، من أجل تحقيق ما يصبو إليه الباحثين عن عمل من الجنسين.وأشار الشمري إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يؤدي دوراً إيجابياً وملموساً في تمكين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص العمل المناسبة، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة عبر مراكز طاقات المنتشرة في أنحاء المملكة وورش العمل التي تنظمها فروع الصندوق، إضافة إلى الدورات التدريبية المتنوعة في منصة دروب الإلكترونية.وشرح المحاضر الشمري مفهوم الهدف الوظيفي، وأهمية تحديد الهدف، وضرورة الإلمام بالمهارات المطلوبة لتحقيق وتحديد الأهداف، مشيراً إلى أهمية تحديد العوامل المؤثرة على الأهداف الوظيفية.وأضاف، إن الهدف الوظيفي المناسب يأتي من خلال تحديد المسار المهني بناءً على الرغبات، والمهارات، والقدرات، بحيث تكون محددة وواضحة وواقعية، مبينا أن الأهداف طويلة المدى هي التي تستمر لمدة خمس سنوات فأكثر، بينما الأهداف متوسطة المدى تستمر لمدة سنتين تقريباً، في حين أن الأهداف قصيرة المدى تستمر بضعة أشهر تقريبا.ولفت النظر إلى عدد من المهارات الأكاديمية والشخصية والعامة التي ينبغي أن يتحلى بها الباحث عن عمل، حاثاً الباحثين عن عمل على اختيار الوظيفة التي تكون مرغوبة لديهم، وإجراء البحوث المتعلقة بهذه الوظيفة بعناية.// انتهى //23:30ت م0157