القاهرة 21 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، التفجير الذي استهدف اليوم حافلة للسياح الأجانب بمصر ، أسفر عنه مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين، يحملون الجنسية الفيتنامية.وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم، وقوف البرلمان وتضامنه التام مع مصر في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا التفجير الجبان لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.// انتهى //23:53ت م0163