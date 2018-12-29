جيزان 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم فعاليات الكرنفال المصاحب لمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر "جازان الفل.. مشتى الكل " للعام الحالي الذي ينفذه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وذلك بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.وشهد الكرنفال العديد من العروض الشعبية واللوحات التراثية التي تبرز تراث المنطقة وفنونها الشعبية، والأزياء، وما تميزت به المنطقة من حرف وأعمال يدوية في مجالات الزراعة، والصيد، والغوص، وتجارة اللؤلؤ، والأدوات المستخدمة في تلك الحرف بمشاركة العديد من الفرق الشعبية والاستعراضية .كما اشتملت المسيرة الكرنفالية على عروض تراثية وتقليدية تحكي حياة إنسان المنطقة وثقافته , إلى جانب عروض لموروثات منطقة جازان وتنوع تراثها , فيما قدم أبناء المحافظات ألوانا من الفنون والرقصات الشعبية ، وألعاب نارية أضاءت سماء الكورنيش ، وسط أهازيج الفرح وتفاعل الحضور مع فقرات الكرنفال.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الجهات المشاركة والداعمة للكرنفال وتسلم سموه هدية تذكارية بالمناسبة.وعبر الأمير محمد بن ناصر عقب الحفل عن سعادته بالمشاركة وما شهده المهرجان من حضور لافت ونجاحات وتميز في مختلف فعالياته.وأكد سموه حرص الجميع على تميز المهرجان من عام لآخر لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التعريف بتراث المنطقة وما تزخر به من مقومات جعلتها في مصاف المناطق السياحية , مجدداً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمنطقة في شتى المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مستعرضاً سموه ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية .وأكد أهمية الدور المناط بوسائل الإعلام في التعريف بالمنطقة وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية وما تشهده من فعاليات ثقافية واقتصادية وسياحية.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان المشرف على اللجنة المنظمة لمهرجان جازان الشتوي عبدالله بن صالح المديميغ وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي المنطقة.// انتهى //00:09ت م0164