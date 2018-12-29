نيويورك 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 42ر76 نقطة، أو33ر0% ، ليصل إلى 40ر23062 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 09ر3 نقطة، أو 12ر0%، ليصل إلى 74ر2485 نقطة.وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعًا بمقدار 03ر5 نقطة، أو 08ر0% ، ليصل إلى 52ر6584 نقطة.// انتهى //02:06ت م0165