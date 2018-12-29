اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
نيويورك 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 42ر76 نقطة، أو33ر0% ، ليصل إلى 40ر23062 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 09ر3 نقطة، أو 12ر0%، ليصل إلى 74ر2485 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعًا بمقدار 03ر5 نقطة، أو 08ر0% ، ليصل إلى 52ر6584 نقطة.
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