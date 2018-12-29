القاهرة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بشدة اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرضت له حافلة للسياح بالجيزة (جنوب مصر)، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين.وعبرت البعثة الأوروبية بالقاهرة في بيان اليوم عن إدانتها الشديدة للحادث، مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي إلي جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب.وقتل سائحان من فيتنام ومرشد سياحي مصري و أصيب تسعة آخرون في الاعتداء الذي استهدف بعبوة ناسفة تقليدية الصنع حافلة للسياح مساء اليوم في منطقة الأهرامات.// انتهى //03:02ت م0166