تونس 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسعبرت تونس اليوم عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة حكومة وشعبًا ومساندتها للإجراءات التي تتخذها للتصدي للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وضيوفها.كما جددت تونس دعوة المجتمع الدولي بأسره إلى مزيد من توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لمكافحة آفة الإرهاب التي صارت تمثل تهديدًا خطيرًا للسلام و الأمن الدوليين ولاستقرار الدول ومقدرات الشعوب بدون استثناء.// انتهى //03:16ت م0167