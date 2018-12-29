الباحة 21 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 28 ديسمبر 2018م واسأكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين على أن القرارات الملكية جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 ؛ لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق الرفعة و الازدهار و التقدم للوطن، حيث نبعت هذه الأوامر من حرص قيادتنا الرشيدة وتشديدها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير أفضل سبل الرعاية والرفاهية.وبيَّن معاليه أن القرارات دعمت الكوادر الأمنية والتعليمية والترفيهية على جميع المستويات، وستسهم بإذن الله في مواكبة التسارع الذي تشهده بلادنا في كافة قطاعات الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتت هذه الأوامر الملكية لتؤكد بجلاء دقة استراتيجية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تنمية الوطن.ودعا معالي مدير جامعة الباحة الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //04:01ت م0168