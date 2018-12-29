مدريد 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأدانت إسبانيا بأشد العبارات اليوم الجمعة الهجوم الذي استهدف حافلة سياحية في محافظة الجيزة المصرية.وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان دعمها الكامل للسلطات المصرية في مكافحة آفة الإرهاب والتهديد الذي يمثله ضد التعايش والتنمية الاقتصادية في مصر.وأعرب البيان عن تضامن إسبانيا الكامل مع أسر الضحايا وأصدقائهم وتمنياتها بالشفاء العاجل والكامل للجرحى.// انتهى //04:40ت م0169