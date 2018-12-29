عام / الصحف السعودية
السبت 1440/4/22 هـ الموافق 2018/12/29 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يؤسس لمرحلة مقبلة من التطور لتحقيق الرؤية .. الوطن إلى القمة.. رفاهية وأزدهار
المملكة تبرعت ببليون دولار لإغاثة اللاجئين في العالم
تركي بن طلال.. مؤهلات ونجاح في المهام العليا
منصور بن محمد.. التدرج في مناصب الدولة
المملكة تدين الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة
وزير الثقافة: الثقة الملكية حافز ودافع لتقديم المزيد
وزير العدل: سعي دائم من القيادة لتحسين أداء مؤسسات الدولة
د. حمد آل الشيخ: قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية القيادة
رئيس الشورى: القيادة حريصة على مواصلة التطوير لمؤسسات الدولة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات بعدن ولحج
الفريق العمرو يرعى تخريج الدورة الـ47 للضباط
وزارة الدفاع تنهي استعداداتها كافة لتنفيذ تمرين الموج الأحمر
عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين في صرواح
الحوثي يواصل الخروقات والتملص من اتفاق السويد
قوات النظام السوري تدخل «منبج».. وتركيا تحذر
البحرين تعلن «استمرار» العمل في سفارتها بدمشق
السودان: 19 قتيلاً و406 جرحى حصيلة الاحتجاجات
«شهادة مبارك» تكشف سجل الإرهاب الأسود للإخوان
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