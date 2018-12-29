الرياض 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يؤسس لمرحلة مقبلة من التطور لتحقيق الرؤية .. الوطن إلى القمة.. رفاهية وأزدهارالمملكة تبرعت ببليون دولار لإغاثة اللاجئين في العالمتركي بن طلال.. مؤهلات ونجاح في المهام العليامنصور بن محمد.. التدرج في مناصب الدولةالمملكة تدين الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزةوزير الثقافة: الثقة الملكية حافز ودافع لتقديم المزيدوزير العدل: سعي دائم من القيادة لتحسين أداء مؤسسات الدولةد. حمد آل الشيخ: قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية القيادةرئيس الشورى: القيادة حريصة على مواصلة التطوير لمؤسسات الدولةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات بعدن ولحجالفريق العمرو يرعى تخريج الدورة الـ47 للضباطوزارة الدفاع تنهي استعداداتها كافة لتنفيذ تمرين الموج الأحمرعشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين في صرواحالحوثي يواصل الخروقات والتملص من اتفاق السويدقوات النظام السوري تدخل «منبج».. وتركيا تحذرالبحرين تعلن «استمرار» العمل في سفارتها بدمشقالسودان: 19 قتيلاً و406 جرحى حصيلة الاحتجاجات«شهادة مبارك» تكشف سجل الإرهاب الأسود للإخوان// يتبع //06:02ت م0003