وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( المخضرمون والشباب ): كشفت الأوامر الملكية الأخيرة عن حزمة من القرارات التي يقود دفتها المخضرمون والشباب، في انسجام كامل لرؤية المملكة 2030 نحو الوثب السريع بخطى ثابتة لمستقبل مشرق، بما ينعكس إيجابا على مصالح الدولة الخارجية، وكذلك التنمية الداخلية للبلاد.وتابعت : توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد مجدداً على بناء سعودية جديدة، قادرة على تجاوز التحديات بسواعد خبراتها وشبابها بما لا يتعارض مع ثوابتها وقيمها الإسلامية الأصيلة.وختمت : وحكومة الحزم والعزم لا تتوقف عن كل ما هو في صالح الوطن والمواطن، ودائماً مشغولة بما يحقق التميز، فهي دولة عمل وإنجاز، وتحرص في مشاريعها على تحقيق الرفاهية للمواطن والاستمرار في الإجراءات الإصلاحية بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.// يتبع //06:02ت م0004