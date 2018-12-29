وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( من أجل الوطن ) : الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادتنا تعمل بكامل طاقاتها من أجل أمنه واستقراره وتنميته، وما الأوامر الملكية التنظيمة التي صدرت يوم الخميس إلا تجسيداً واقعياً لتحقيق المصالح العليا، ومن أجل استمرار دوران عجلة التنمية بالشكل الصحيح المناسب لبلوغ الأهداف الاستراتيجية وعلى رأسها رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ثمارها في الظهور في دلالة على نجاعة الخطة وتقييم أدائها وسلامة تنفيذها.وواصلت : رؤية 2030 تعتمد التنمية المستدامة كهدف ضمن العديد من الأهداف، فقد جاء في أهداف الرؤية: «إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالمياً يتجه نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لتحقيق وخدمة الأولويات الوطنية. وقد تمّت الانطلاقة فعلياً في هذا المسار، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية»، وهذا يعطينا دلالة على أن الأوامر الملكية جاءت من أجل تحقيق الرؤية وتنفيذها كما تم التخطيط لها بأن تكون هنالك مراجعة دورية ينتج عنها تقييم فعالية الأداء من أجل ضمان جودة التنفيذ، فهي حركة دائمة لا تستكين وصولاً إلى الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً فهي تعني أمناً واستقراراً وتنميةً وازدهاراً، هي نقلة نوعية تكاملية بكل ما تعنيه الكلمة ستضع وطننا في مكانه الطبيعي بين الأمم المتقدمة.// انتهى //06:02ت م0005