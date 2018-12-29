واشنطن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عددًا من السائحين في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة، مما أسفر عن وفاة ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية ومرشد سياحي مصري وإصابة عدد آخر.و أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إدانتها بشدة للهجوم مضيفة أنها ليس لديها علم بتعرض أي أمريكي لإصابات.وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان "نقف مع كل المصريين في القتال ضد الإرهاب وندعم الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الهجوم للعدالة".// انتهى //06:04ت م0006