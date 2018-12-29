طرابلس 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مطالبة مجلس النواب رسميًا رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح المثول أمامه من أجل مناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.وأشارت إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري الهجوم على مقر اللواء العاشر مشاة بتراغن هو رد على الانتصار الذي حققته القوات المسلحة في منطقة السدادة، مؤكدًا في حالة طوارئ مستمرة، وتحركات الجيش الأخيرة الغرض منها القضاء على الإرهاب وبسط الأمن.وتطرقت إلى إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن إيرادات شهر نوفمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي، لتكون بذلك ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018.ونقلت تصريحات مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، معرباً عن تطلعه أن يفضي المجتمع الليبي المرتقب إلى حلول وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، مجددًا تأكيده على دعم المؤتمر الجامع الليبي المرتقب في البلاد.وعرجت على بيان مجلس الأمن الذي أدان فيه الهجوم على وزارة الخارجية فى طرابلس واصفا العمل بالإرهابي الشنيع والجبان.// انتهى //09:43ت م0009