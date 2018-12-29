إسلام آباد 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء عمران خان عن إطلاق أكبر حملة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال في باكستان.وسلطت الضوء على الجهود الجارية لتحقيق السلام في أفغانستان، والوضع الأمني المتوقع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.وأخبرت عن مساعي حركة طالبان لتحسين صورتها مع تقدم محادثات السلام لتوفيق عملية المصالحة الوطنية.وأخبرت عن مقتل العقل المدبر للهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الصينية في كراتشي، وذلك خلال عملية انتحارية تعرض لها في مدينة قندهار الأفغانية.وتابعت التعاون الجاري بين باكستان والصين لمكافحة نشاط التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وعرجت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستمرين.وأشارت إلى الوضع في المناطق الشمالية من باكستان حيث هبطت درجة الحرارة إلى سبعة عشر درجة مئوية تحت الصفر، وأدت إلى شل النشاط العام.وتناقلت في الشأن الإقليمي استعداد قوات نظام بشار الأسد في سوريا لمواجهة القوات التركية التي تستعد من جانبها لتوجيه ضربات على مناطق داخل سوريا.كما تابعت تطورات الوضع في الخرطوم في ظل المظاهرات الجارية ضد النظام، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل المظاهرين.// انتهى //09:54ت م0010