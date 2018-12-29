عمّان 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز إلى العراق، والمباحثات التي يجريها مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي ،حول مستقبل التعاون في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، التي ركزت على تنسيق المواقف للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.وسلطت الضوء على استشهاد فلسطيني وإصابه 6 آخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركته في تظاهرات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.ونشرت إعلان وزارة الداخلية المصرية وفاة 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة تقل سياحًا في منطقة الهرم بحي الجيزة بالقاهرة.// انتهى //10:15ت م0011