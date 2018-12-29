القاهرة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الحدودي شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.ونشرت إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رصد 16 خرقًا لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة من جانب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وتناقلت تشديد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، مطالبًا بدور عربي إيجابي لحل الأزمة.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري وإصابة 12 آخرين من بينهم سائق الحافلة، إثر انفجار عبوة بدائية الصنع بجوار حافلة سياحية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية.// انتهى //10:24ت م0012