مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسنظم مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالتعاون مع عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ورشة عمل عن "مبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة ".وشارك في الورشة 42 عضوا من هيئة التدريس بشطري الطلاب والطالبات، وبدأت بكلمة المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية الدكتور إيهاب مليباري، قدم خلالها عرضا تعريفيا عن رؤية المكتب ورسالته وأهدافه العامة، ودور قسم البحث والتطوير بالمكتب وآلية ارتباطه بنظيره في وزارة التعليم.فيما استعرض قسم البحث والتطوير بالمكتب أنموذج التقديم على البرنامج بشكل تفصيلي شارحاً جميع البنود. // انتهى //10:24ت م0013