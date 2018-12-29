القاهرة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسقتل 40 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم أن قوات الأمن داهمت في توقيت متزامن مجموعة من الأوكار التي يختبئ فيها المسلحين بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، بعد توفر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر المسلحة بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة.وأشارت إلى أن قوات الأمن داهمت وكرا مسلحًا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي ١١ بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن مقتل ١٤ مسلحًا، إضافة إلى مقتل ١٦ مسلحًا آخرين خلال مداهمة وكر بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، ومقتل ١٠ إرهابيين بمنطقة مساكن "ابني بيتك بالعريش بمحافظة شمال سيناء.//انتهى//11:15ت م0018