جدة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس حافلة تقل سياحا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تضامن المنظمة التام مع جمهورية مصر العربية في جهودها لمكافحة الاٍرهاب وكل ما يهدد أمنها واستقرارها، معربا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وجدد معاليه موقف المنظمة الثابت في إدانة الاٍرهاب بأشكاله وصوره كافة.// انتهى //11:39ت م0019