بيروت 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالمشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين لحلحلة العقد التي طرأت بشكل مفاجىء وأدت الى تأخير الإعلان عن التشكيلة الحكومية.وأشارت إلى مقتل مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه خلال احتجاج على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.وتحدثت صحف السبت عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومصري وإصابة 12 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم السياحية في محافظة الجيزة المصرية.وأخبرت عن إطلاق الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في عدة مدن بينها الخرطوم وأم درمان وسط دعوات جماعات معارضة لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وأوردت إعلان المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتبارا من يوم أمس بإدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا عند الحدود.ونقلت صحف لبنان تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بالكامل إذا تمسك الديموقراطيون في الكونغرس برفضهم تمويل جدار حدودي وهو خلاف تسبب بإغلاق جزئي للحكومة الفدرالية منذ 22 ديسمبر الجاري.// انتهى //11:40ت م0020