جدة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بجدة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام" عبر جناح لفت أنظار الزوار واشتمل على العديد من الأركان المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية .وبرزت ضمن المشاركة التعريف بلغة برايل إذ يقدم عدد من طلاب التربية الخاصة إهداءات بأسماء الزوار أو أي عبارة يطلب الزائر كتابتها ، إضافة إلى ركن ندوة المعرفة التي يتم فيها مناقشة الموضوعات التربوية التعليمية ويديرها ثلة من التربويين .وتتضمن المشاركة مقهى المعرفة ويتخلله حوارات طلابية عن أهمية القراءة وخطوات القراءة وكيفية اختيار الكتب المفيدة للطالب ، كما يضم الركن عرضا لأبرز الأنشطة التي تتم في المدارس مثل الأنشطة العلمية والمراكز الإعلامية بالمدارس والتعريف بطباعة 3D وغيرها .// انتهى //11:43ت م0021