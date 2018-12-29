رام الله 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت الحكومة الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة تقل سياحًا جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم: "إن الشعب الفلسطيني وقيادته وحكومته يقفون الى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الجبان الذي يطال الأبرياء ويحاول أن يمس عصب الأمن والاستقرار فيها".وأكد أن جمهورية مصر العربية شعبًا وقيادة تتمتع بالقوة والمنعة التي تستطيع احباط الاٍرهاب ومن يقف وراءه.ودعا المتحدث الرسمي، الحكومات العربية إلى مزيد من التعاون والتكاتف للتصدي لموجات الاٍرهاب والتطرف التي تستهدف وطننا العربي بالأساس كما تستهدف أرجاء العالم.// انتهى //11:43ت م0022