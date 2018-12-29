لندن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت اليوم، عن أسفه البالغ حول التفجير الارهابي الذي وقع على حافلة ركاب سياحية في الجيزة بمصر مساء أمس، خلف عدد من القتلى والجرحى.ونقلت الخارجية البريطانية في بيان لها عن الوزير البريطاني قوله: "يؤسفني جدًا نبأ الخسائر بالأرواح بسبب الانفجار الذي أصاب حافلة سياحية في الجيزة.وأتوجه بالتعازي والمواساة للضحايا وأهاليهم، مؤكدًا وقوف بريطانيا إلى جانب جمهورية مصر في مواجهة ‫الإرهاب ومكافحته.// انتهى //11:46ت م0023