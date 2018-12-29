كابول 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسذكر متحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان اليوم، أن طفلاً يبلغ من العمر عشر سنوات، ومدنيًا، لقيا حتفهما في انفجار قنبلة زُرِعت على جانب طريق بإحدى مناطق الإقليم.وقال المتحدث عارف نوري إن الانفجار الذي ضرب منطقة على أطراف مدينة غزني عاصمة الإقليم، أسفر أيضًا عن إصابة شخصين آخرين أحدهما طفلة صغيرة. ووفقًا للمتحدث، لقي سبعة مدنيين حتفهم وأصيب ثامن في حادثين منفصلين بالإقليم على مدار الأسبوع الماضي.وأوضح تقرير أعدته الأمم المتحدة، أن عدد القتلى والمصابين في أفغانستان خلال عام 2017 ككل، بلغ نحو 10 آلاف مدني. وتعد العمليات الانتحارية السبب الرئيسي في عمليات القتل في أفغانستان، تليها التفجيرات باستخدام قنابل بدائية الصنع.// انتهى //12:03ت م0026