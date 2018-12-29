عـدن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسقُتل وجُرح 25 من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش الوطني اليمني في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني: إن قتلى المليشيا سقطوا خلال صد الجيش محاولات تسلل كانت مليشيا الحوثي تستعد للقيام بها إلى مواقع في الرحبة وقرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت لانتشال عدد من قتلاها كانوا قد سقطوا في مواجهات سابقة.وذكر المصدر في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش شنت هجومًا مضادًا على مجاميع المليشيا المتسللة وقتلت منها 17 عنصرًا وجُرح 8 آخرين وتدمير عربة تابعة لها بما تحمله من ذخيرة خلال الهجوم.// انتهى //12:05ت م0027