لندن 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخر تطورات الأوضاع في سوريا في أعقاب قرار سحب القوات الأمريكية منها والنتائج المترتبة على هذا الانسحاب على الدول والقوى المتواجدة في سوريا.وأفادت أن سوريا عادت إلى المربع الأول الذي كانت فيه قبل ثمانية أعوام عندما اندلعت الحرب الأهلية بعد قيام ثورة شعبية ضد النظام السوري.وأبرزت صحف السبت إعلان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أمس، أن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتًا.ونقلت تحذير وزير دفاع المملكة المتحدة، غافن ويليامسون، بشأن استخدام معدات من شركة صينية في البنية التحتية لبريطانيا لشبكات الجيل الخامس 5G، وإشارته إلى الحاجة إلى فحص التهديدات الأمنية المحتملة أثناء قيامها بتحديث شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها خلال العامين المقبلين.ونقلت صحف بريطانيا إدانة وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، للتفجير الارهابي الذي وقع على حافلة ركاب سياحية أمس في الجيزة بجمهورية مصر، الذي خلف عدد من القتلى والجرحى، وتأكيده وقوف بلاده مع مصر في مكافحة الإرهاب.// انتهى //12:11ت م0028