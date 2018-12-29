هيرات 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 مقتل 15 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان في عمليات شنتها قوات أفغانية بإقليم هيرات غرب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات جيلاني فرحات: إنه تم تنفيذ العملية العسكرية في منطقة زركوه، حيث قُتل 15 مسلحًا من طالبان من بينهم تسعة من قادة الحركة.وأضاف أنه في قصف جوي منفصل بمنطقة غريان، قُتل الملا عبد الرحمن، حاكم الظل التابع لطالبان في المنطقة، إلى جانب خمسة من مقاتليه. وتم تطهير مناطق مختلفة في "أوبي" و"باشتون" و"زرغون" من طالبان، ولم تعلق طالبان على التقرير.// انتهى //12:14ت م0029