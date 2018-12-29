موسكو 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت روسيا بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في محافظة الجيزة المصرية، مخلفًا مقتل عدد من السياح الفيتناميين.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: "نؤكد على موقفنا الأساسي وهو إدانة بشدة كل الهجمات الإرهابية، بما في ذلك تلك ضد السياح الأجانب".وأضافت الوزارة "كما نجدد دعمنا لأنشطة السلطات المصرية الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد، وندعم الخطوات الصارمة التي تتخذها القاهرة لمكافحة الإرهاب والتطرف".وجاء في البيان "نعرب عن تعازينا لأسر وأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".// انتهى //13:37ت م0046