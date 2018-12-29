الباحة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بالباحة، خلال الشهر الماضي ورش عمل تُعنى بالفن التشكيلي وفن الرسم، بحضور مدربات من الجمعية، حيث هدفت البرامج التي نظمت بدار رعاية الفتيات بالمنطقة الى تنمية روح الابداع لدى الفتيات وشغل وقت الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.وتخلل ورش العمل تعريف بفن السكب، والرسم والتجسيد، والرسم والتلوين، والفن والإبداع، وفن الديكوباج.وفي نهاية البرنامج تسلم المتدربات شهادات حضور بورش العمل.من جهة أخرى أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي البيضاني أن البرنامج الذي أقيم يهدف الى تنمية المواهب ودعمها لا سيما أنه واجب وطني واجتماعي وأن الجمعية تحرص على عمل شراكات مجتمعية في مختلف المجالات.// انتهى //13:38ت م0047