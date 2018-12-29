إسلام آباد 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسصادق رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، على أحكام الإعدام الصادرة بحق 22 إرهابيًا لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات إرهابية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن المدانين اعترفوا خلال المحاكمة بالتورط في تنفيذ أعمال إرهابية راح ضحيتها 176 قتيلاً بينهم 19 من رجال الجيش، و 41 من رجال الشرطة، ومدنيين، وتدمير مؤسسات تعليمية ومراكز الشرطة في باكستان.وأضاف أن جميع المدانين تمت محاكمتهم من قبل محاكم عسكرية خاصة بمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية.// انتهى //13:41ت م0049