الجزائر 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم في الجزائر، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، وسط توقعات باكتساح حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للمقاعد محل التنافس وعددها 72 مقعدًا.ويشارك في الانتخابات 21 حزبًا، و 41 مرشحًا مستقلاً، حيث يتصدر حزب جبهة التحرير الوطني الأحزاب المشاركة، بتقديم مرشحين في 48 محافظة، يليه التجمع الوطني الديمقراطي في 46 محافظة. ويشرف على هذه الانتخابات النصفية التي تجرى كل ثلاث سنوات، 736 قاضيًا موزعين على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب.ويتسابق 206 مرشحين على الفوز بالمقاعد محل التجديد، بعد أن قبلت ملفات ترشيحهم من قبل اللجان الانتخابية التي تتكون من 3 قضاة.ويشار إلى أن مجلس الأمة يتألف من 144 مقعد، يحتفظ رئيس الجمهورية بتعيين 48 منهم ضمن "الثلث الرئاسي" من النخب الجزائرية والكفاءات في مختلف المجالات.// انتهى //13:42ت م0051