الشمال السوري 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 52,000 رغيف خبز يومياً على أسر اليتامى والمحتاجين في ريف الشمال السوري، فقد تم توزيع 25,600 رغيف في منطقة الباب و 18,400 رغيف في منطقة اعزاز و4,000 رغيف في منطقة العصيانة و 4,000 رغيف في مخيم أبو ظهر، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية ويتم إنتاج الخبز في الفرن الذي أنشأه المركز في مدينة اعزاز.يذكر أن المركز ينفذ العديد من المشروعات للأشقاء السوريين النازحين في الداخل أو اللاجئين منهم في دول الجوار التي تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية، وتشغيل المستشفيات، بالإضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى، وتحسين سبل العيش الكريم لرفع معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //13:44ت م0052