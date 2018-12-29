جدة 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسشاركت سجون منطقة مكة المكرمة في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب، عبر جناحها المشتمل على رسومات وأعمال النزلاء اليدوية والحرفية وبعض المجسمات والمنحوتات، وكذلك عرض مرئي بأهم البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء داخل السجن، وعرض مرئي بأهم الخدمات التي تقدّمها لجنة "تراحم جدة" للنزلاء وذويهم.ونالت تلك المشاركة استحسانَ الجميع، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشارُ خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدى زيارته للمعرض عند افتتاحه الأربعاء الماضي؛ حيث أبدى إعجابه بتلك المبادرة، ووجّه بمشاركة سجون منطقة مكة المكرمة سنوياً في معرض الكتاب.وتأتي هذه البادرة ضمن رؤية وأهداف المملكة 2030 في إصلاح النزلاء، الذي تسعى له المديرية العامة للسجون بقيادة مديرها العام اللواء محمد الأسمري لتحقيقه، عن طريق إقامة البرامج والندوات والمؤتمرات والمشاركة في المعارض؛ ومنها الدولية كـ (معرض الكتاب)، التي من شأنها تعريف المجتمع بالبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات وإبراز أعمالهم، وتعزيز الجانب الاجتماعي لدى النزلاء.// انتهى //13:46ت م0053