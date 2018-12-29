هانوي 22 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 29 ديسمبر 2018 م واسأدانت فيتنام اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بمحافظة الجيزة جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري، يوم أمس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، لي تي تو هانج، في تصريحات أوردها موقع "فيتنام نيوز" اليوم السبت: "تقدر فيتنام جهود جمهورية مصر وشعبها فى علاج المواطنين الفيتناميين الذين تعرضوا للهجوم".وأضاف الموقع، "دعت فيتنام الحكومات والشعوب كافة إلى الوقوف صفًا واحدًا لمحاربة الإرهاب من أجل حياة يسودها السلام، وتأمين السفر للجميع في مختلف أنحاء دول العالم".// انتهى //13:59ت م0056